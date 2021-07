Tamponamento a catena sull’autostrada a Messina: 4 auto coinvolte e diversi feriti [FOTO E DETTAGLI]

18 Luglio 2021 11:12

Messina: il grave incidente avvenuto questa mattina potrebbe essere stato causato dalle forti piogge

Un grave incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 7.30, sull’autostrada tra lo svincolo di Messina centro e Boccetta in direzione Palermo, ha fatto intervenire più mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dalla sede centrale e dal presidio fisso CAS (consorzio autostrade siciliane) del Boccetta. Due squadre VF, arrivate con due autopompe serbatoio, un pick-up con modulo attrezzato e una autobotte pompa, hanno operato per districare un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 auto e per decongestionare in modo tempestivo la viabilità autostradale fortemente rallentata. La dinamica del sinistro è da chiarire anche se si presume che la causa dell’incidente è da attribuirsi alle forti piogge e all’asfalto bagnato.

Si contano feriti lievi che sono stati affidati alle cure del personale medico giunto sul posto. Sul posto anche la Polizia stradale per la gestione della viabilità. Dopo aver messo in sicurezza le auto e bonificato l’area coinvolta i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi.