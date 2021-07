Olimpiadi di Tokyo 2021: surf, skate, arrampicata e karate, l’esordio di 4 discipline che strizzano l’occhio ai giovani

20 Luglio 2021 13:03

Quattro nuove discipline introdotte per strizzare l’occhio ai giovani: surf, skate, arrampicata e karate fanno il loro esordio alle Olimpiadi di Tokyo

Una svolta young per le Olimpiadi di Tokyo che inizieranno il prossimo 23 luglio. Faranno il loro esordio 4 nuove discipline, molto giovanili: surf, skate, arrampicata e karate. Il numero degli sport salirà dunque a 33, per un totale di 50 discipline diverse e 339 nuovi eventi. Torneranno anche baseball e softball che dopo Pechino 2008 sono stati esclusi dalle due edizioni successive. Tanta attesa anche per il basket 3 vs 3 che vedrà l’esordio delle azzurre

Gli sport esordienti comunque strizzano l’occhio alla generazione z: di sicuro il surf che avrà l’isola di Enoshima la sua venue naturale (ospitera’ anche la vela): un’isoletta di 4 km, dal mare cristallino, considerata il paradiso dei surfisti giapponesi, capace di attirare migliaia di turisti (almeno pre Covid…). Prima assoluta anche per lo skateboard: per l’Italia ci saranno il torinese Ivan Federico e il siciliano Alessandro Mazzara (che abbiamo intervistato qui), che hanno conquistato il pass nell’ultima tappa della season 2 del Dew Tour.

Una vera e propria scalata (è il caso di dirlo) verso le Olimpiadi per l’arrampicata che vedrà 3 italiani in gara Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz e Laura Rogora. Mai inserita in ambito olimpico, seppur sia una delle arti marziali più praticate al mondo, il karate farà il suo esordio in Giappone pur consapevole di non essere presente a Parigi 2024. Cinque gli azzurri pronti a battagliare per una medaglia: Viviana Bottaro, Luigi Busà, Mattia Busato, Silvia Semeraro e Angelo Crescenzo, quest’ultimo campione del mondo nel 2018 e vicecampione europeo nel 2019, con alte ambizioni.