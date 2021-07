La Summer School di Forza Italia a Saline Joniche (RC) si chiude con i parlamentari. Roberto Occhiuto: “Ponte sullo Stretto strategico e necessario”. VIDEO INTERVISTE

24 Luglio 2021 14:14

Forza Italia, si chiude con Occhiuto, Cannizzaro, Mangialavori, Siracusano e Catalfamo la prima edizione del Magna Graecia Summer School organizzata dai giovani del partito a Saline Joniche

Si conclude oggi al Saline Resort di Saline Joniche (Reggio Calabria) la prima edizione del Magna Graecia Summer School, la prima scuola estiva di formazione politica organizzata dal coordinamento giovanile del partito azzurro in provincia di Reggio Calabria guidato dal giovane capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale del capoluogo reggino Federico Milia.

All’incontro conclusivo dell’evento che s’è tenuto stamattina dopo tre giorni di tavoli istituzionali e dibattiti politici con la chiusura dei lavori, sono intervenuti i più autorevoli parlamentari di Forza Italia calabresi con la gradita partecipazione della giovane collega messinese Matilde Siracusano. All’incontro ha partecipato anche Domenica Catalfamo, Assessore Regionale ai Trasporti, e il Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, nonchè candidato alla Presidenza della Regione Calabria del Centrodestra, Roberto Occhiuto, oltre all’on. Francesco Cannizzaro e al sen. Giuseppe Mangialavori.

Proprio Occhiuto ha evidenziato la necessità di un’unità della coalizione “dove Fratelli d’Italia vive un momento di riflessione che rispettiamo ma non ci fermano. Noi andiamo avanti. Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica per il futuro di questa terra – ha detto Occhiuto rispondendo alle nostre domande – E’ fondamentale per le infrastrutture, per il turismo e per l’alta velocità. Purtroppo in parlamento ci sono ancora resistenze da una parte del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Io mi sono candidato per governare questa Regione e una volta vinte le elezioni farò subito una battaglia – ne ho già parlato con il governo – affinché la sanità di questa Regione venga restituita ai calabresi. E la sentenza di ieri della Corte costituzionale ci spinge ulteriormente ad andare in questa direzione. Ai calabresi non interessa se a governare la sanità è il presidente della Regione o un commissario, interessa che a governare la sanità sia qualcuno che abbia voglia e competenze per riformarla. Il problema è che il governo nazionale negli ultimi 12 anni ha mandato come commissari ‘cani da guardia’ e non persone competenti: abbiamo avuto generali dei carabinieri e della guardia di finanza che dovevano organizzare ospedali e occuparsi di economia sanitaria. Paolo Borsellino diceva che il modo migliore per fare favori alle mafie è quello di mettere nei posti di governo gente incompetente. Perché i poteri criminali hanno terreno fertile quando si trovano ad avere a che fare con interlocutori non credibili. Se, invece, si punta sulla qualità e sulla competenza, questo è il primo concreto modo per contrastare l’illegalità”.