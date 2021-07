Automobilismo: Jessica Scarafone regala un nuovo successo alla scuderia Ro racing

20 Luglio 2021 10:43

Nuovo successo per la scuderia RO racing che, con Jessica Scarafone, si è imposta tra le dame al 13° Slalom di Favale- Castello. La ragazza frusinate ha incrementato il suo vantaggio nella classifica di Campionato italiano. Note positive anche dalle altre gare disputate dai piloti del sodalizio di Cianciana nello scorso fine settimana

Nuova gara di Campionato italiano slalom e nuovo successo per Jessica Scarafone e la scuderia RO racing. La ragazza frusinate ha, ancora una volta, fatto valere il proprio talento e si è imposta nella classifica riservata alle donne, in Liguria, al 13° Slalom Favale Castello, valevole per il Campionato italiano di specialità. La portacolori della scuderia di Cianciana, a bordo della sua inseparabile Citroen Ax, ha vinto anche la classe E1 Italia 1400, salendo anche sul terzo gradino del podio di Gruppo.

In Sicilia invece al 2° Slalom di Castell’Umberto nuovo terzo posto in classe N 1400 per la Peugeot 106 di Danilo Puleo che ha preceduto la vettura gemella condotta dal compagno di scuderia Tindaro Papa. In classe N 1600, sempre con una Peugeot 106, secondo posto di classe per Antonino Princiotta. In Campania al 12º Slalom Montesano sulla Marcellana buona prestazione per Gianni Lauria piazzatosi al terzo posto della classe A 1600 con la sua Peugeot 106. Lontano dal podio di categoria invece Domenico Laviano che, con la sua Peugeot 106, ha concluso al sesto posto della N 1400.

“E’ stato un nuovo fine settimana ricco di impegni e grandi soddisfazioni, la nostra Jessica Scarafone è vicina al titolo – ha detto Rosario Montalbano, direttore sportivo della scuderia – la nostra ragazza tutto pepe dovrà solo concentrarsi negli ultimi appuntamenti della stagione, la scuderia sarà come di consueto al suo fianco per supportarla al meglio”.