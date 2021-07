Strutture psichiatriche a Reggio Calabria, Tilde Minasi: “dopo tanti giorni di lotta sembra essersi delineata l’auspicata svolta per le cooperative reggine”

9 Luglio 2021 22:26

Strutture psichiatriche a Reggio Calabria, Tilde Minasi: “dopo tanti giorni di lotta, finalmente, sembra essersi delineata l’auspicata svolta per le cooperative reggine, che con il loro impegno e la loro abnegazione garantiscono un servizio indispensabile ai malati psichiatrici ed alle loro famiglie”

“Dopo tanti giorni di lotta, finalmente, sembra essersi delineata l’auspicata svolta per le cooperative reggine, che con il loro impegno e la loro abnegazione garantiscono un servizio indispensabile ai malati psichiatrici ed alle loro famiglie”. E’ quanto scrive in una nota Tilde Minasi, consigliere regionale della Lega Calabria. “Non possiamo quindi che accogliere positivamente le azioni messe in campo con determinazione dal commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi, che, insieme al commissario regionale alla sanità Guido Longo, ha garantito a questi lavoratori i rimborsi dovuti. Una decisione che attesta la precisa volontà dell’Azienda sanitaria a fornire le giuste risposte per dei nostri concittadini che si trovavano a vivere un grave disagio sia di natura economica sia di natura sociale, essendo impossibilitati, per oltre sei mesi in cui sono mancate le remunerazioni, ad affrontare la propria quotidianità con tutte le conseguenze che ne derivano. Sono certa che il commissario Scaffidi, che ha gestito questa vicenda delle strutture psichiatriche con forte piglio decisionale, saprà affrontare con la medesima verve ed egregiamente anche le altre problematiche che riguardano l’Asp di Reggio Calabria, avendo dimostrato che, nonostante sia insediato da qualche mese, con il lavoro e la professionalità si raggiungono traguardi significativi”, conclude la nota.