Lavori in provincia di Cosenza, chiuso temporaneamente un tratto dell’A2: dettagli su orari e percorsi alternativi

8 Luglio 2021 17:49

Calabria, Anas: limitazioni temporanee per lavori sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in provincia di Cosenza

Per consentire l’esecuzione di attività connesse alla manutenzione dei giunti dilatazione lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, dalle ore 19:00 alle 22:00 di questa sera sarà temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud, dal km 196,100 al km 210,000, tra gli svincoli di Frascineto e Firmo/Sibari.

Il traffico in direzione Reggio Calabria sarà deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. Il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Frascineto sulla SP263 in direzione Castrovillari, prosecuzione lungo la strada statale 241 fino alla SS534 e rientro in Autostrada allo svincolo di Sibari/Firmo.

