Messina e le sue specialità culinarie, il Bianco e Nero: la ricetta del dolce nato anche grazie a Caterina de Medici

Il Bianco e Nero è uno dei dolci più famosi della cucina messinese: ecco la ricetta di questa squisitezza alla quale ha “partecipato” anche Caterina de Medici

La cucina messinese vanta numerose ricette da leccarsi i baffi che spaziano dai primi piatti ai secondi, dal pesce alla carne, dallo street food ai dolci. Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati. Oggi, il viaggio di StrettoWeb nella tradizione culinaria peloritana si fa più dolce. E che dolce! Metà chiaro e metà scuro, una pallina tira l’altra, la copertura fa rimandare le diete sempre al prossimo lunedì: stiamo parlando del Bianco e Nero!

La pasta choux e Caterina de Medici

Il Bianco e Nero è un dolce simile ai profiteroles, ma i messinesi sono molto gelosi del suo nome originale. La pietanza è composta da palline di bignè ricoperte da una crema di gianduia miscelata con panna o cioccolato fondente alle nocciole. La ricetta riguardante la preparazione della pasta bignè si dice risalga addirittura al Rinascimento e sia legata ad una protagonista d’eccezione, Caterina de Medici. Quando la nobildonna italiana dovette lasciare la Toscana, sua terra d’origine, per trasferirsi in Francia e convolare a nozze con Enrico II, decise di portarsi dietro il suo chef di fiducia e proprio ad esso si deve, nel 1530, l’invenzione della pasta choux, un composto di farina, acqua, uova e burro alla base dei gustosissimi bignè che nella ricetta messinese fanno da base al Bianco e Nero.

La ricetta del Bianco e Nero

Gli ingredienti

Pasta choux o pasta da bignè

50 gr acqua

50 gr di farina

un pizzico di sale

un cucchiaino di zucchero

20 gr di burro

80 gr di uova

Bignè

600 gr di panna fresca

40 gr di zucchero

mezza bacca di vaniglia

100 gr di pasta gianduia

La preparazione

Partiamo dalla pasta choux o pasta bignè. Prendete un pentolino e riempitelo con dell’acqua alla quale aggiungete burro, zucchero e sale. Portate a ebollizione e quando l’acqua inizia a bollire versate la farina. Mescolate velocemente e a fiamma bassa, fate incorporare la farina con i liquidi: una volta pronto il composto si staccherà dalle pareti della pentola. Lasciatelo raffreddare e quando diventa tiepido versateci le uova intere: uno alla volta, aspettando che quello precedente sia ben incorporato. Verrà fuori un composto simile alla crema pasticcera. Mettete la vostra pasta choux in una sac à poche. Riscaldate intanto il forno a 200°, prendete una teglia e metteteci sopra un foglio di carta forno. Create dunque dei mucchietti di pasta choux e distanziateli affinchè possano crescere di volume una volta in forno. Appena finito inserite la teglia nel forno per la cottura. Una volta che saranno dorati possiamo passare a ‘colorarli’ di bianco e nero.

Montiamo la panna con zucchero e semi di mezza bacca di vaniglia a neve ferma. Dividiamo il composto: 200 grammi per farcire i bignè e 400 per ricoprirli. Riscaldiamo la pasta gianduia al microonde, al fine di renderla fluida ma non troppo calda. Una volta diventata tiepida e morbida la uniamo con una spatola ai 400 grammi di panna che avevamo messo da parte. Prendiamo ad uno ad uno i bignè e immergiamoli nella panna alla gianduia e disponiamoli a formare una sorta di piramide. Per concludere decoriamo il tutto con cioccolato a foglie e zucchero a velo. Siete pronti all’assaggio!