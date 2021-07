Premi a Coni e Cip a Reggio Calabria: stella di bronzo all’Arena alla Società Arcieri Club Lido di Catanzaro

10 Luglio 2021 13:44

Gli Arcieri Club Lido premiati per l’attività sportiva e federale all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Nell’Arena dello Stretto sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria il 6 Luglio si è svolta la cerimonia di premiazione e consegna delle benemerenze sportive agli atleti e alle società che si sono particolarmente distinti nelle diverse discipline associate al Coni e Cip. Forti dei risultati raggiunti e dopo una lunga serie di successi sportivi e conquiste di titoli italiani è stata insignita della stella di Bronzo la Società Arcieri Club Lido di Catanzaro, e con la medaglia al valore atletico tre dei suoi atleti che hanno conquistato record italiani. Dopo il periodo di fermo sportivo dovuto alla pandemia, riprendere l’attività sportiva con tutte le attività correlate e rivedere una manifestazione di premiazione con la presenza di atleti a livello nazionale è già un grande successo.

Alla manifestazione, erano presenti tutti i vertici del Coni, Cip e autorità regionali, i quali con parole di plauso verso tutti i presenti e i premiati hanno sottolineato l’importanza dello sport a tutti i livelli, complimentandosi anche con chi in questi anni ha rappresentato e rappresenterà la Calabria agli eventi sportivi internazionali. La società sportiva Arcieri Club Lido ha ricevuto la benemerenza sportiva per il numero di titoli Italiani conquistati e per l’attività, mentre gli atleti Poerio Piterà Edoardo, Messina Giuseppe e Caroleo Domenico come primatisti italiani targa. Soddisfazione per i risultati raggiunti viene trasmessa dai vertici societari, i quali si dicono ben felici di aver ricevuto dei riconoscimenti da parte del Coni, segno che chi lavora con sacrificio e dedizione i risultati li consegue. Un ringraziamento va fatto anche alla Federazione Fitarco Italia, la quale, a detta del presidente Messina, ha segnalato la società e gli atleti al Coni per i risultati raggiunti.