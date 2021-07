Volley, Stefano Remo e la Franco Tigano Palmi ancora insieme: sarà il quarto anno di fila

19 Luglio 2021 12:09

Con Stefano Remo la Società nero-verde chiude le ricerche nel reparto dei centrali. Saranno infatti Gitto, Marra, Remo e Nicolò i quattro uomini a disposizione di Polimeni che si contenderanno i due posti da titolare nella prossima stagione

Il giocatore Classe ’91 di Reggio Calabria Stefano Remo, dopo tre ottime stagioni a Palmi, si è dichiarato entusiasta del rinnovo contrattuale con la Franco Tigano: “sono a Palmi da quattro anni, per me è un onore rappresentare la Calabria attraverso Palmi in Serie A. La Società dal mio punto di vista è diventata una grande famiglia, ho un bel rapporto con il mister e con i compagni che sono rimasti e sono sicuro che anche i nuovi si troveranno bene. Quest’anno probabilmente partirò come terzo centrale, ma come ogni anno darò il massimo negli allenamenti per mettere in “difficoltà” il mister e potermi conquistare un posto da protagonista. L’aspetto più importante in questo sport è certamente il risultato, ma per poterlo ottenere bisogna seguire un percorso di crescita del gruppo sia dal punto di vista tecnico che umano. La nostra squadra è allestita per fare bene ma anche le altre società hanno dei roster importanti, sarà il campo a parlare. Noi come sempre daremo il massimo per gioire insieme ai nostri tifosi partita dopo partita”.