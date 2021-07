Calabria, “la Madonnina piange sangue”: stupore a San Gregorio d’Ippona, accertamenti in corso su una statua

1 Luglio 2021 17:23

La statuetta, alta circa 50 centimetri, si trova nel giardino di una casa privata, appartenente a una donna di 99 anni

“Venite subito, la Madonnina piange sangue”. Un liquido di colore rosso rubino che scende dagli occhi di una statuetta della Madonna dell’Immacolata Concezione è stato notato stamani dalla badante della proprietaria della statuetta, a San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia. La statuetta, alta circa 50 centimetri, si trova nel giardino di una casa privata, appartenente a una donna di 99 anni – la più anziana del paese – in una insenatura accessibile dall’esterno tramite un muretto scavalcabile con facilità, non chiusa a chiave ma solo tramite un cordino. Il sindaco Pasquale Farfaglia è stato avvisato immediatamente e lo stesso ha poi allertato i carabinieri per contenere il capannello di persone accorsa a vedere la statua dopo che la notizia è iniziata a spargersi per il borgo.

Lo stesso primo cittadino ha poi richiesto l’intervento sul posto del cerimoniere del vescovo che ha interrogato la prima persona che ha visto il presunto “sangue”. “Sono stato chiamato immediatamente dalla persona che aveva notato il liquido fuoriuscire dagli occhi della Madonna – ha commentato Farfaglia – e una volta sul posto ho visto la scena. Indubbiamente mette una certa soggezione. Adesso attendiamo gli esiti ma è chiaro che si tratta di una situazione che va presa con la massima cautela. Io sono credente, quindi il mio cuore conosce la risposta, ma è giusto aspettare le risultanze degli accertamenti”. La notizia ha generato molto stupore e già molti pellegrini sono accorsi sul luogo nella speranza di un miracolo.