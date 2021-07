Stadio Roma, Raggi: “Sì a revoca, ora nuovo progetto”

21 Luglio 2021 20:25

(Adnkronos) – “Oggi voltiamo pagina. Come sapete, l’As Roma non voleva più il progetto Tor di Valle. Per questo in Assemblea capitolina oggi abbiamo votato la revoca della precedente delibera di interesse pubblico, chiudendo definitivamente quel capitolo. Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza e opposizione che con grande senso di responsabilità hanno votato oggi. Ora guardiamo al futuro. Lo stadio della Roma voglio che sia realizzato. Lo chiede la città, lo chiedono i tifosi giallorossi e anche la società. Ci vedremo al più presto con i Friedkin: è il momento di far diventare il sogno di tanti realtà”. Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Questo progetto -aggiunge- porterà investimenti per la città ma soprattutto lavoro che in questo momento di ripartenza, dopo la crisi dovuta al Covid, è la priorità per tantissime persone”, conclude la sindaca con l’hashtag #AvantiConCoRAGGIo.

“L’Assemblea Capitolina ha approvato gli emendamenti proposti dal Pd che modificano sostanzialmente la delibera eliminando il punto legato ai terreni. Senza questa modifica la delibera di revoca sarebbe rimasta ferma. Nel 2017 non votammo l’interesse pubblico al progetto Raggi. Le inchieste prima e la rinuncia della Roma hanno messo la pietra tombale sul quel progetto”, dice il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi in una nota.

“La città e la Roma hanno perso cinque anni a causa della Giunta Raggi. Vogliamo che Roma e la Roma abbiano lo stadio e con la revoca approvata il prossimo sindaco potrà aprire una pagina nuova. Questa amministrazione ha dimostrato di non essere capace di concretizzare nessun progetto”, conclude Pelonzi.