Inghilterra, il ct Southgate: “L’Italia è l’avversario peggiore che potessimo incontrare in finale”

8 Luglio 2021 16:32

Le parole del ct inglese Gareth Southgate sull’avversario in finale di Euro 2021, l’Italia di Roberto Mancini

“L’Italia è una delle migliori squadre degli ultimi due anni. Giocano bene, è difficilissimo fargli gol. E’ l’avversario peggiore che potessimo incontrare in finale“. Sono le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate nella conferenza stampa post partita contro la Danimarca, che ha regalato agli inglesi l’ultimo atto della competizione contro gli azzurri di Mancini: “rispetto a loro – dice – abbiamo un giorno in meno per recuperare, ma dobbiamo prepararci fin da ora. E’ meraviglioso avere l’opportunità di affrontarli e sarà un’altra partita epica, ma noi vogliamo scrivere la nostra storia”.