“Southgate mi ha rubato la fidanzata”, il retroscena sul CT dell’Inghilterra: la vittoria a Euro 2021 per scusarsi

10 Luglio 2021 14:50

Una vita di rancore potrebbe svanire di colpo dopo 90’ minuti di partita. Il Daily Mail ha riportato una particolare notizia riguardante Gareth Southgate e la sua attuale compagna Alison. Quando era ancora un calciatore, l’attuale CT dell’Inghilterra avrebbe soffiato la fidanzata (oggi moglie) ad un uomo, il signor Russell Gibbs. Alison lavorava come assistente alle vendite in una boutique di Londra e Southgate, che aveva avuto un vero e proprio colpo di fulmine, era arrivato al punto di comprare vestiti ogni giorno presso il suo negozio, soltanto per vederla una volta di più. Fino alla scintilla che ha fatto scoppiare l’amore fra il calciatore e la ragazza che ha lasciato l’uomo con il quale conviveva. Inutile dire che il signor Gibbs, per tutti questi anni abbia nutrito un forte rancore verso Southgate che potrebbe però cessare di colpo domenica notte. In caso di vittoria dell’Inghilterra infatti, il signor Russell è disposto a perdonare Southgate: del resto non si può odiare l’uomo che avrebbe portato l’Inghilterra a vincere primo europeo della sua storia, nonché il primo trofeo dal Mondiale del ’66.