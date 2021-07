28 Luglio 2021 12:06

Sold out per il concerto di Francesco De Gregori al Teatro al Castello di Roccella. Ancora qualche biglietto disponibile per il concerto del 6 agosto al Parco Scolacium di Borgia

E’ sold out per il primo dei due concerti che Francesco De Gregori terrà in Calabria nel mese di agosto. La prima data, quella del 5 agosto, rientra nella programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto targato Esse Emme Musica e realizzato insieme all’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) e in queste ore ha già fatto registrare il tutto esaurito. Ci sono ancora biglietti disponibili per la seconda data, prevista per il 6 agosto al Parco archeologico di Roccelletta di Borgia (Cz), organizzato dalla Esse Emme Musica grazie ad Armonie d’arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium. Entrambe le date fanno parte del suo nuovo tour “De Gregori & band live – greatest hits”, che sta portando il “principe” della canzone italiana in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola. Il tour è partito nel mese di luglio e lo vede protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio: da “La donna cannone”, a “Rimmel”, passando per “Pezzi di vetro”, “Buonanotte fiorellino” e “Generale”, durante ciascun concerto, gli spettatori potranno ascoltare dal vivo i più importanti successi del grande cantautore romano, di fianco anche a brani più recenti come “Vivavoce” o “Il futuro”, traduzione italiana del brano “The future” di Leonard Cohen. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Primiano Di Biase all’hammond, e Simone Talone alle percussioni. Nell’occasione dei due concerti, Francesco De Gregori sarà premiato con una creazione del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti ancora disponibili per assistere al concerto di Francesco De Gregori a Roccelletta di Borgia possono essere acquistati in prevendita sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.