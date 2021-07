Slalom dell’Aspromonte, il programma della prima edizione: la madrina Hiba Missaoui e lo spettacolo della Santo Stefano-Gambarie

31 Luglio 2021 09:36

Tutto pronto per l’inedito slalom dell’Aspromonte che prevede eventi per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

L’inedito slalom dell’Aspromonte parte all’insegna del celebre motto “donne e motori”. Ad allietare l’evento per tutta la sua durata, infatti, ci sarà una madrina d’eccezione: Hiba Missaoui, fresca di fascia alle selezioni di Calabria e Sicilia per la finalissima di Miss Mondo. “La bellissima ragazza reggina, infatti, aprirà le danze dei piloti sulla linea di partenza e darà un tocco glamour alla cerimonia di premiazione. Le donne, inoltre, allieteranno anche il sabato sera, quando andrà in scena lo spettacolo “Taranta Show – tarantelle e canzoni di Calabria – le donne suonano la tarantella””, si legge nel comunicato.

“La domenica, invece, lo spettacolo sarà assicurato dalle oltre 80 macchine che sfrecceranno lungo un percorso inedito tra le curve della storica tratta Santo Stefano – Gambarie. Tra i sicuri protagonisti, certamente si inserirà il portacolori della Scuderia Aspromonte Carmelo Scaramozzino, già vincitore della gara tra Santo Stefano e Mannoli, al via con una inedita vettura. La sfida si preannuncia incandescente con i rivali di sempre: i giovanissimi Gaetano Rechichi e Antonino Branca e il veterano Gaetano Piria. Ai nastri di partenza non mancherà il campionissimo Domenico Chirico, pronto a dare battaglia per la vittoria assoluta. Presenza copiosa anche dei piloti siciliani, tra i quali spiccano i veterani Rosario Cassisi e Silvestro Fucile. Il gentil sesso sarà rappresentato anche in gara, grazie alla presenza della giovanissima Michela Puntorieri, griffata Scuderia Aspromonte e della cosentina Emilia Covello. La gara aspromontana è l’ennesima occasione per suggellare la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano, guidata dal Sindaco Francesco Malara, brillantemente supportato dal Consigliere Claudio Megale. L’intento è quello di sfruttare al massimo le ottimali condizioni del manto stradale recentemente ammodernato, comprese le barriere di sicurezza lungo il percorso. Vi aspettiamo tra i tornanti dell’Aspromonte, dove è sempre fulgido il ricordo del compianto avvocato Franco Colosi”, si legge nella nota.