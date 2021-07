Spiaggia di Letojanni protagonista: entusiasmo per il Sit Summer Beach Tour organizzato da Aics Sicilia

5 Luglio 2021 20:49

La spiaggia di Letojanni, tanto sole ed un mare da incanto hanno fatto da ideale cornice alla tappa messinese del SiT Summer Beach Tour (categoria Esordienti). La manifestazione, ben organizzata dall’AICS Sicilia con la preziosa collaborazione della Letogiovani Robur, ha avuto come protagonisti atleti nati negli anni 2008 e 2009. Vittoria del Taormina Soccer School del tecnico Daniele Bonanno, che ha superato in finale l’Asd Savoca per 2-1.

L’andamento del torneo è stato emozionante e ricco di sorprese con il totale coinvolgimento dei giovani partecipanti, che si sono divertiti ed hanno provato diverse soluzioni acrobatiche, tipiche di questo sport. Nel girone, primo posto a punteggio pieno per i favoriti della SiT Beach Soccer Academy Roma, che hanno conquistato tre successi in altrettante partite disputate. Secondo posto per la Letogiovani Robur di Giovanni Ruggeri, seguita da Taormina Soccer School e Asd Savoca. Nelle semifinali, il Savoca ha ribaltato i pronostici, battendo per 3-1 la squadra laziale, mentre i taorminesi si sono imposti sui padroni di casa della Letogiovani ai rigori (3-2) dopo che i tempi regolamentari erano terminati a reti inviolate. Negli ultimi match in programma, successo – come detto – del Taormina Soccer School grazie ai gol di Ettore Destro e Stefano Matta, mentre la SiT Beach Academy Roma si è aggiudicata la parallela “Coppa Italia Aics” nella sfida contro la Letogiovani, terminata sul 4 a 1.

Tutte le formazioni sono state premiate dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa, dal suo vice Antonio Riccobene e dal presidente regionale dell’AICS Lillo Margareci, mentre il premio speciale “Luigi Spadaro”, indimenticato allenatore furcese, è stato consegnato da Ruggeri al talentuoso Mattia Lucentini della SiT Academy B.S. Roma.