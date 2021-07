Siderno, Sainato (FI): “il dirigente Cannarella si è distinto per professionalità ed impegno”

2 Luglio 2021 16:02

Sainato: “esprimo intensa gratitudine e profonda riconoscenza al dott. Antonino Cannarella, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno, recentemente designato alla guida di quello di Lamezia Terme”

“Esprimo intensa gratitudine e profonda riconoscenza al dott. Antonino Cannarella, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno, recentemente designato alla guida di quello di Lamezia Terme. Negli anni di servizio nella Locride il dott. Cannarella si è distinto non solo per la riconosciuta e apprezzata professionalità, ma anche per il tratti umani, etici e morali, che hanno contraddistinto la sua azione. Un uomo delle Istituzioni, un servitore dello Stato, che ha caratterizzato la propria attività nel nostro territorio per acume investigativo, ascolto, condivisione e un altissimo senso di responsabilità. La gestione del dott. Cannarella del Commissariato di Siderno, uno dei più articolati e complessi in Italia, sarà ricordata per il dialogo costantemente intessuto col contesto sociale e istituzionale locale, nonché per i significativi risultati conseguiti nella tutela della legalità e nel perseguimento del bene comune. Un augurio sincero e affettuoso, allora, al dott. Cannarella, che nel nuovo e impegnativo incarico porterà le doti di competenza e umanità, che abbiamo conosciuto nella Locride”. Così il Consigliere Regionale, Raffaele Sainato.