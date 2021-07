Sicilia: operazione “Oro Rosso”, controlli della Polizia per contrastare i furti di rame

16 Luglio 2021 10:35

126 persone controllate, 17 controlli effettuati, 36 agenti impiegati: è il bilancio della sesta giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. I controlli della Polizia Ferroviaria della Sicilia si sono estesi a 17 attività, dislocate in tutta la regione, che operano nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali e della rottamazione, movimentando anche rame e altre tipologie di metalli. Al vaglio degli agenti la documentazione attestante le autorizzazioni al trattamento, lo stoccaggio, la tracciabilità dei materiali trattati e il rispetto delle stringenti norme a tutela dell’inquinamento ambientale.L’azione di contrasto ai ladri e ai ricettatori di oro rosso è stata condotta anche estendendo i controlli alle linee ferroviarie e su strada, senza tuttavia rilevare irregolarità anche grazie alla continua attività preventiva messa in campo periodicamente, al fine di scongiurare i furti e le illecite attività correlate a questi pregiati materiali.