5 Luglio 2021 13:31

Sicilia: in punta di piedi dentro le più belle ville di Taormina e Giardini Naxos con Paola Marella e “Un Sogno in Affitto”, giovedì 8 luglio su Sky Uno. Dopo Noto, torna sull’Isola la popolare trasmissione che apre al grande pubblico le dimore più sontuose di tutta Italia

Chi non ha mai sognato di entrare in una delle più belle ville di Taormina, di quelle a picco sul mare, con piscine immerse nel verde, giardini storici e arredi di charme che in passato hanno anche ospitato artisti, stelle del cinema, teste coronate e capitani d’industria? L’appuntamento è per giovedì 8 luglio con la terza puntata di “Un sogno in affitto”, programma condotto da Paola Marella e in onda alle 22.20 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Sarà ambientata tra Taormina e Giardini Naxos, infatti, la popolare trasmissione che, dopo il debutto del 17 giugno fra Noto e Siracusa, torna in Sicilia, aprendo al grande pubblico della tivù la porta di tre strepitose ville della Perla dello Jonio. Ospite della conduttrice, esperta del settore immobiliare che gira su e giù per l’Italia alla ricerca di dimore da favola in cui trascorrere vacanze indimenticabili, sarà l’attore Paolo Conticini. Per lui Paola Marella ha selezionato con il supporto di alcune agenzie del territorio, tra cui Engel & Völkers, tre strepitose dimore tra Taormina e Giardini Naxos circondate da giardini e macchia mediterranea, con vista mozzafiato sul mare e in alcuni casi anche sulla miniatura gioiello di Isola Bella. Una di queste è Villa Taormina, straordinaria villa inondata di luce e immersa nel blu della Baia delle Sirene, nella frazione di Mazzarò, con accesso privato alla spiaggia. Le altre dimore sono Villa Don Mimì Guarnaschelli, sempre a Taormina, e Villa Triscele a Giardini Naxos.