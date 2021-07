Sicilia: controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni

13 Luglio 2021 17:01

Oltre 2.900 persone controllate dalla Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni della Sicilia

2.897 persone controllate, 23 treni presenziati, 288 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività di controllo svolta, nell’ultima settimana, dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. Gli uomini e le donne della Polfer , attraverso mirati servizi, hanno controllato in particolare i treni regionali e le stazioni ferroviarie che servono le principali stazioni balneari e turistiche della regione e che, nel periodo estivo, risultano particolarmente frequentate dai visitatori sia italiani che stranieri. A Palermo gli agenti hanno affidato, a una locale comunità, due ragazzi ivoriani di 15 e 17 anni, rintracciati all’interno della stazione centrale del capoluogo dopo essere scappati da un centro della provincia di Agrigento. Sempre a Palermo, a seguito di un controllo, gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno notificato ad un italiano di 55 anni un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano relativo ad una rinvio a giudizio per molestie.