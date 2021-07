Sicilia: controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni, due indagati

26 Luglio 2021 15:59

2 indagati e circa 3.500 persone controllate dalla Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni della Sicilia

2 soggetti indagati, 3.443 persone controllate e 52 veicoli ispezionati; 24 treni presenziati e 284 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dell’attività di controllo svolta nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. In particolare, a Palermo gli agenti hanno denunciato un italiano, per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità e di fornire un valido documento di riconoscimento a seguito di controlli, nella zona di Tommaso Natale, inerenti all’occupazione abusiva di un terreno di proprietà delle ferrovie. Per lo stesso reato, è stato indagato dalla Polfer di Taormina un cittadino del Gambia che si è pure rifiutato di indossare la mascherina. Infine, gli agenti della Polfer di Messina hanno rintracciato e riaffidato alla comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati, 3 minorenni eritrei sorpresi a girovagare all’interno della stazione ferroviaria.