Enrico Brignano si esibirà anche a Roccella Jonica con lo show “Un’ora sola vi vorrei”, già in programma anche a Messina. Tutte le DATE e le INFO UTILI

21 Luglio 2021 16:52

Lo show di Enrico Brignano fa parte di una lunga tournée che porterà il comico in tutta Italia

Enrico Brignano annuncia l’aggiunta di una nuova data del suo show ‘Un’ora sola vi vorrei – estate 2021’, che si terrà al Teatro al Castello a Roccella Jonica (Reggio Calabria) il 2 settembre. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti, lo show annunciato oggi fa parte di una lunga tournée che porterà il comico in tutta Italia. Gli show si terranno a Anzio (RM) (Stadio del Baseball, 17 agosto), a Castiglioncello (LI) (Castello Pasquini, 21 agosto), a Castelnuovo Garfagnana (LU) (Fortezza di Mont’Alfonso, 22 agosto), a Palmanova (UD) (“Estate di Stelle” Piazza Grande, 23 agosto) a Prato (Piazza Duomo, 27 agosto), a Alba Adriatica (TE) (Piazza del Popolo, 28 agosto), a Roccella Jonica (RC) (Teatro al Castello, 2 settembre) a Messina (Arena Villa Dante, 3 settembre) a Ragusa (Arena Piazza Libertà, 4 settembre), a Taranto (Rotonda del Lungomare, 7 settembre) a Lecce (Piazza Libertini, 8 settembre) a Trani (BT) (“FuoriMuseo 2021” – Piazza Duomo, 9 settembre) Lanciano (CH) (Parco delle Rose, 10 settembre) a Taormina (ME) (Teatro Greco, 13 settembre) e a Verona (Arena di Verona, 15 settembre). Con ‘Un’ora sola vi vorrei – estate 2021’, Enrico Brignano torna sulle scene con una serie di entusiasmanti date estive, con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrare il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. I biglietti per i nuovi show di Enrico Brignano sono disponibili su vivoconcerti.com.