Motta San Giovanni, il Sindaco Verduci punta sulla prevenzione: per l’estate a Lazzaro sarà allestito un punto di primo soccorso, i dettagli

30 Luglio 2021 16:10

Il servizio è previsto ogni sabato e ogni domenica, a partire da questo fine settimana e per tutto il mese di agosto, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza degli Eroi a Lazzaro

Voluta dal sindaco Giovanni Verduci e sostenuta da tutta la Giunta comunale parte “E-STATE SICURI”, l’iniziativa che garantirà interventi di primo soccorso attraverso soccorritori abilitati della Croce Rossa Italiana, con il supporto logistico dell’organizzazione di protezione civile “Garibaldina”.

Ogni sabato e ogni domenica, a partire da questo fine settimana e per tutto il mese di agosto, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza degli Eroi a Lazzaro, in prossimità della Delegazione municipale, sarà allestito un punto di primo soccorso con un gazebo della Croce Rossa Italiana, personale abilitato e un’ambulanza di tipo A che, oltre ad intervenire su chiamata, percorrerà secondo una tabella di marcia il lungomare Cicerone, il lungomare Ottaviano Augusto, via del Fondaco e via Agostino Plutino.

Il sindaco Giovanni Verduci e la presidente Comitato CRI di Reggio Calabria, Daniela Marcella Dattola, consapevoli che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremento degli accessi al Pronto Soccorso, soprattutto durante la stagione estiva e che l’iniziativa programmata riveste un’importanza notevole non solo da un punto di vista sanitario ma anche di sicurezza per tutta la comunità, hanno concordato le attività durante una riunione tenutasi presso la sede municipale.

La sala operativa “E-STATE SICURI” è raggiungibile in piazza degli Eroi a Lazzaro (Delegazione municipale), tramite email cocmottasg@gmail.com o telefonicamente ai numeri 0965718130 – 3392944028