Serro Valanidi, con il posizionamento del defibrillatore in via dell’Alloro si chiude l’iniziativa “Motta San Giovanni città Cardioprotetta”

29 Luglio 2021 17:56

Serro Valanidi, il sindaco Giovanni Verduci ha posizionato il defibrillatore in via dell’Alloro

Il sindaco Giovanni Verduci, presente l’Amministrazione comunale e i medici di medicina generale del territorio, dopo la benedizione impartita dal parroco don Celestino, ha posizionato il defibrillatore donato dall’associazione “Francesco Verduci” in via dell’Alloro, a Serro Valanidi, insieme al farmacista Mario Alfonso Altavilla.

“Grazie alla disponibilità della farmacia Pugliatti – dichiara il sindaco – che ha acconsentito che l’importante dispositivo medico fosse posizionato in prossimità della struttura per essere meglio controllato e facilmente raggiungibile dalla comunità dell’intera vallata del Valanidi, completiamo il progetto Motta San Giovanni Città Cardioprotetta avendo già posizionato un defibrillatore in piazza della Municipalità a Motta, uno in piazza degli Eroi a Lazzaro e questo a Serro”.

“L’iniziativa – aggiunge il primo cittadino – è stata possibile grazie alla collaborazione della Confartigianato, della società Cogeur srl e dell’associazione “Francesco Verduci”, ma non si conclude definitivamente perché è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire su questa strada, cercando nuove collaborazioni che consentano di aumentare il numero di defibrillatori sul nostro territorio”.

“Come già annunciato – conclude il sindaco Verduci – stiamo già programmando, insieme all’Ordine dei medici e all’Azienda sanitaria, dei corsi di primo soccorso e per l’uso del defibrillatore. In realtà è già da qualche anno che promuoviamo corsi per le manovre salvavita e antisoffocamento nel bambino e nel lattante e la rianimazione cardiopolmonare, registrando numerosi partecipanti. Fa piacere che la Commissione Affari Sociali della Camera abbia approvato la legge sui defibrillatori per promuoverne la diffusione e l’utilizzo, colmando un imbarazzante vuoto normativo”.