Serie A, cambia tutto? Ancora conferme sulla possibile rivoluzione: si va verso le 18 squadre e i playoff [DETTAGLI]

15 Luglio 2021 12:50

Confermate le indiscrezioni sul possibile cambio format in Serie A: si va verso le 18 squadre e i playoff

Un’ ipotesi già presa in considerazione e anche pubblicamente annunciata, che però potrebbe subire un’importante accelerata: l’obiettivo è renderla pratica in tempi brevi. Il Corriere dello Sport odierno conferma le indiscrezioni degli ultimi mesi, su cui più volte si è espresso Gravina, in merito al cambio format della Serie A: si va verso la rivoluzione totale con la riforma delle 18 squadre e l’introduzione dei playoff.

Si è parlato di questo ieri, nella giornata dell’ufficializzazione del calendario, oltre alla questione spettatori negli stadi. La riforma, conferma il noto quotidiano sportivo, è destinata a cambiare nel 2023 o nel 2024 e Domani in Lega è in programma una riunione nella quale ai presidenti saranno presentate le prime ipotesi elaborate in uno studio da Deloitte. La base di partenza è la riduzione delle squadre di massima serie a 18 e la presenza di playoff scudetto – a 4, 6 o 8 squadre – e playout retrocessione. Il tema è già caldo da tempo e il presidente della FIGC spinge per una soluzione il prima possibile.