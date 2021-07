Reggio Calabria, domani da Giò Pò la “Serata del Tagliere” con la musica di Friends of Miles Duo in un’atmosfera magica

20 Luglio 2021 10:26

Reggio Calabria, domani la speciale “Serata del Tagliere” con la musica Jazz di Friends of Miles Duo nell’esclusiva e romantica atmosfera del Ristorante in Bottega “Giò Pò”

Grande attesa per la “Serata del Tagliere” di Giò Pò, il primo Ristorante in Bottega di Reggio Calabria che già a poche settimane dall’apertura sta deliziando i palati di migliaia di reggini. Domani sera, alle ore 21:00 di Mercoledì 21 Luglio, nel RistoBottega di via Giuseppe Reale n°52 (ex via prolungamento Aschenez), la musica di Friends of Miles Duo allieterà chi vorrà accomodarsi per degustare i taglieri di salumi, formaggi e sottoli accompagnato dalle migliori selezioni di vini, birre e liquori. I taglieri di Giò Pò sono già diventati un “must” per l’estate reggina: non sono composti dai classici prosciutti e mortadelle industriali, ma hanno una pregiata selezione di prodotti ricercati come la Bresaola di Bufala, il Guanciale di Suino Nero, la Mortadella Tartufata, il Prosciutto Crudo Norcino, e altre specialità delle eccellenze regionali di tutt’Italia, dalla Sardegna al Piemonte. Tra i formaggi, particolarmente apprezzati il Castelmagno, la Toma di alpeggio del Monviso, il Pecorino Antico e il Fior di pecorino sardo.

L’ingresso è libero, e resta operativa anche la cucina con il grande chef Giuseppe Vilasi per chi non vorrà limitarsi al tagliere ma coglierà l’occasione per assaporare i piatti della cucina di Giò Pò, a partire dal Risotto Giò Pò che ha già conquistato enormi consensi per il suo gusto unico e originale.

Intanto il locale si è vestito d’estate con il gazebo che consente di godersi le prelibatezze di Giò Pò anche all’aria aperta in un’atmosfera magica. Il gazebo è arredato con raffinate tende e catene di luci che rendono l’atmosfera rilassante e consentono di trascorrere una serata in ottima compagnia.

Per Info e prenotazioni è possibile contattare Giò Pò al 0965629083.

Articolo pubbliredazionale