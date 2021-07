Reggio Calabria, emergenza rifiuti anche in pieno centro. Lo sfogo di un cittadino: “costretti a subire l’ennesimo insulto”

8 Luglio 2021 17:47

Situazione disperata anche in via Gesualdo Melacrinò, dove sono presenti diversi studi medici, legali e commerciali, oltre che palazzi residenziali

Emergenza rifiuti anche in pieno centro a Reggio Calabria. Di seguito riportiamo la testimonianza di un lettore di StrettoWeb, professionista con attività in via Gesualdo Melacrinò, che denuncia una situazione insopportabile ormai da diversi mesi: “ennesima vergogna in pieno centro storico, precisamente in via Gesualdo Melacrinò lato monte, tra l’altro nei pressi di studi medici, legali e commerciali, oltre che di civile abitazione. Prego la vostra redazione di stigmatizzare l’ennesimo insulto a cui sono costretti i cittadini”.