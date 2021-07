Reggina, il retroscena di Sebino Nela: “il presidente Gallo voleva affidarmi un ruolo in società”

9 Luglio 2021 10:43

L’ex calciatore della Roma Sebino Nela svela un interessante aneddoto dell’anno scorso: il presidente della Reggina Luca Gallo voleva affidargli un ruolo in società

Uno è riuscito a convincerlo ad entrare in società, anche se poi si è dimesso, con un altro è stato vicino. Sebino Nela sarebbe potuto essere un dirigente della Reggina. E’ lui stesso a confessarlo in un’intervista a Gazzetta del Sud. Bandiera della Roma insieme a Tempestilli, ha incontrato il presidente Gallo nel suo ufficio, proprio alla presenza dell’ex responsabile del settore giovanile e direttore generale: “l’anno scorso – rivela – ebbi modo di fare una chiacchierata con il presidente Gallo. Ci incontrammo nel suo ufficio, intendeva affidarmi un ruolo in società. In quell’occasione c’era anche Tonino Tempestilli. Amo il sud, non a caso in carriera, per due campionati, indossai la maglia del Napoli”.

Dagli incontri recenti agli aneddoti del passato: “ho parecchi ricordi legati alla Calabria. Venni al Granillo in occasione di una sfida contro la Roma e gli spalti erano gremiti. Notai un entusiasmo incredibile”.