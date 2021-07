Scuola: Letta, ‘sì a obbligo vaccinale docenti, basta Dad’

26 Luglio 2021 08:34

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sì, basta Dad, la priorità è il ritorno a scuola in presenza”. Risponde così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, alla domanda se sia favorevole all’obbligo vaccinale per i docenti per scongiurare il ritorno alla didattica a distanza. “Dai dati Invalsi viene il peggiore allarme – rimarca il segretario dem -. Rispetto a Francia e Grecia è necessario alzare il livello del messaggio e della reazione europea. Il Pd è per la massima responsabilità, favorevole al green pass a scuola, nelle aziende, sui treni e sugli aerei. Servono regole coordinate con l’Europa, perché nei mesi scorsi ogni Paese ha fatto per conto suo e questo non va bene”.