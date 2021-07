Scuola: ecco quando suonerà la campanella a settembre

22 Luglio 2021 17:22

Scuola: i primi a tornare in classe saranno i ragazzi della provincia autonoma di Bolzano

La prima campanella a suonare per l’inizio dell’anno scolastico sarà quella della provincia autonoma di Bolzano: tutti in classe a partire da lunedì 6 settembre. E’ quanto scritto nall’Ordinanza sul calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2021/2022 del ministero dell’Istruzione, a firma del titolare del dicastero Patrizio Bianchi. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, riaprono le scuole di Lombardia e Lazio, poi mercoledì 15 è la volta della Campania, e così via fino a Puglia e Calabria, le ultime a rientrare in aula lunedì 20 settembre.