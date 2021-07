Vaccino, scontro tra la giornalista Azzurra Barbuto e l’attore Luca Bizzarri: “i non vaccinati stiano a casa, vigliacchi” [GALLERY]

15 Luglio 2021 15:46

Scontro social fra Azzurra Barbuto e Luca Bizzarri: la giornalista si esprime con fermezza sulla sua posizione in merito ai vaccini, l’attore ribatte con malizia e il botta e risposta finisce in tendenza su Twitter

La questione green pass ha riacceso il dibattito sui vaccini, argomento da sempre scottante in Italia. Gli effetti collaterali dei farmaci, gli errori di informazione e i repentini cambiamenti di strategia sulla somministrazione, nonchè la resistenza delle varianti, hanno spinto molte persone verso una posizione attendista (per alcuni anche contraria) in merito alla vaccinazione. Dibattito che sui social ha interessato anche persone che non appartengono propriamente al settore scientifico, ma che hanno voluto esprimere le loro posizioni, favorevoli o contrarie.

Nelle ultime ore è andato in tendenza su Twitter lo scontro social avvenuto fra la giornalista di ‘Libero’ Azzurra Barbuto e l’attore Luca Bizzarri. La giornalista ha criticato aspramente chi continua ad additare i non vaccinati come “criminale, stragista, assassino, delinquente, irresponsabile”, parlando di “istigazione all’odio sociale“. A quel punto l’attore genovese ha commentato con sarcasmo: “ma non vi odiamo mica, basta che stiate a casa“. La Barbuto ha risposto in maniera netta: “esempio di alto civismo“. Dunque Bizzarri: “devo dire che hai creato una notevole shitstorm: mi hanno insultato ben in sei“, in merito a qualche insulto arrivato tra i commenti di chi difendeva le posizioni della giornalista nativa di Reggio Calabria.

Nessuna istigazione all’odio da parte della Barbuto che cita invece il tweet “dove sostenevi che i non vaccinati devono stare murati in casa“, come unica forma di attacco verso altre persone. L’attore affonda il colpo: “i non vaccinati nel migliore dei casi sono dei vigliacchi. Nel peggiore, degli approfittatori. Nel pessimo, dei giornalisti che titillano i social in cerca di lavoro“. La questione passa dunque sul personale: spunta un’emoji con il dito medio, qualche attacco personale e frecciatine sul piano ideologico-lavorativo. Nella gallery in alto il ‘riassunto’ di quanto accaduto.