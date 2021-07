Team USA, scherzo olimpico a Kevin Durant: tutta la delegazione canta “Happy Birthday”, ma il compleanno è a settembre [VIDEO]

23 Luglio 2021 18:34

Il Team USA organizza un simpatico scherzo alla stella Kevin Durant: tutta la delegazione canta “Happy Birthday” verso il campionissimo NBA, ma il compleanno è a settembre. E lui non la prende bene…

Tutte le emozioni alle Olimpiadi sono amplificate, visto il contesto mondiale in cui ci si appresta a fare la storia dello sport. Dunque anche gli scherzi devono adeguarsi ad una proporzione olimpica! Il Team USA di basket ha preso di mira la più luminosa delle sue stelle, Kevin Durant, il campione dei Brooklyn Nets in NBA. Dopo la cerimonia d’apertura odierna, nella quale la delegazione USA ha sfilato in tutto il suo splendore, il cestista ex Golden State Warriors è stato fermato da alcuni suoi compagni che hanno iniziato a cantare “Happy Birthday” nei suoi confronti. Dietro di loro si è unita l’intera delegazione americana in un assordante augurio di compleanno. La faccia di KD è stata tutto un programma: la mascherina non riusciva a nasconderne il disappunto. Il motivo? Kevin Durant è nato il 29 settembre, al suo compleanno mancano oltre 2 mesi…