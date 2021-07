Sant’Eufemia d’Aspromonte, incendio sulle montagne del Paese: fiamme da oltre 24 ore – FOTO

14 Luglio 2021 15:34

Sant’Eufemia d’Aspromonte: l’incendio è divampato da circa 24 ore e ancora non è stato spento

Da circa 24 ore a Sant’Eufemia d’Aspromonte è in atto un incendio sulle montagne che ancora non è stato spento. Sul posto nella giornata di ieri è intervenuta inizialmente la Protezione Civile e successivamente Calabria Verde. Il rogo però ancora non è stato spento e il vento che oggi soffia prepotentemente sta alimentando le fiamme in tutta la zona.