8 Luglio 2021 13:07

Sant’Agata Militello: il 47enne è morto al Policlinico di Palermo

Il 47enne, Marco Benedetto, originario di Sant’Agata Militello, e’ morto dopo 4 giorni di ricovero al Policlinico di Palermo per i traumi riportati a seguito di una caduta accidentale da una scala interna nell’appartamento di un amico. I medici lo avevano sottoposto anche ad un intervento chirurgico ma purtroppo per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.