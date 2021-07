Salernitana, presentata la documentazione per risolvere le criticità sul trust: la Figc deciderà il 7 luglio

3 Luglio 2021 20:13

La Salernitana ha annunciato di aver presentato, entro i termini stabiliti, la documentazione utile a risolvere le criticità riguardanti il trust: la Figc si pronuncerà il prossimo 7 luglio

Scadeva alle 20:00 di questa sera, sabato 3 luglio, il termine ultimo concesso dalla Figc alla Salernitana per presentare la documentazione utile alla rivisitazione del trust, il soggetto terzo che erediterà la squadra dalla vecchia proprietà (troppo legata a Lotito, già proprietario della Lazio) per traghettarla verso la cessione. Il club campano ha spiegato, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, che “in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta“. La Figc la esaminerà nei prossimi giorni e si pronuncerà in merito il prossimo 7 luglio.