Ryanair volerà da Lamezia a Malta dal prossimo 4 luglio con due frequenze settimanali

2 Luglio 2021 17:38

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (2 luglio) che riprenderà il collegamento da Lamezia a Malta, operando due voli settimanali dal 4 luglio come parte dell’operativo estivo ’21 italiano di Ryanair. L’operativo estivo ’21 di Ryanair da Lamezia, include oltre 70 voli settimanali verso 14 destinazioni, compreso un nuovo servizio estivo per Verona, operativo due volte alla settimana. Ryanair rimane impegnata a fornire connettività a Lamezia e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a incrementare il traffico aereo nella regione e supporterà la ripresa dell’industria del turismo mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per l’alta stagione. I passeggeri italiani possono prenotare un viaggio verso le destinazioni di vacanza, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte del 4 luglio solo sul sito Ryanair.com.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing Ryanair, ha dichiarato:

“Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di riprendere il volo tra Lamezia e Malta, attivo due volte alla settimana dal 4 luglio come parte dell’operativo estivo ’21 italiano di Ryanair. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte del 4 luglio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”

Giulio De Metrio, Presidente di Sacal, ha dichiarato:

“La ripresa dei collegamenti con Malta e l’avvio delle nuove rotte è un forte segnale di ripresa dell’industria del trasporto aereo e più in generale del turismo. Siamo certi che questo nuovo collegamento contribuirà in modo significativo a sviluppare traffico business e turistico tra due splendide terre”.