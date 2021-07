Euro 2021, ruba la bandiera dell’Italia a un bimbo durante i festeggiamenti: il padre lo raggiunge e gli rompe una gamba

14 Luglio 2021 17:04

Episodio incredibile accaduto durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia a Nettuno: un uomo avrebbe rotto la gamba ad un 17enne per riprendere la bandiera sottratta al figlio

Abbiamo raccontato delle situazioni riprovevoli delle quali si sono resi protagonisti i tifosi inglesi prima e dopo Italia-Inghilterra, ma anche in Italia ci sono stati alcuni episodi dei quali non andare fieri. Uno davvero singolare arriva da nettuno, provincia di Roma. Secondo ‘TGcom24’ un uomo avrebbe rotto una gamba ad un 17enne durante i festeggiamenti. Il ragazzo sarebbe stato colpevole di aver rubato la bandiera dell’Italia al figlio del 40enne in questione, facendolo piangere a dirotto. L’uomo si sarebbe dunque precipitato all’inseguimento del ragazzo colpendolo con un calcio e causandogli la frattura del perone. Secondo quanto riportano i giornali locali, sul caso indagano i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale, poi dimesso con 30 giorni di prognosi. I carabinieri sarebbero alla ricerca dell’aggressore del quale il 17enne però non ha saputo fornire alcuna descrizione.