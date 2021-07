Ronaldinho sbarca in Sicilia! Il campione brasiliano premiato a Taormina con il “Champions Charity Award”

25 Luglio 2021 10:13

Ronaldinho sbarca in Sicilia: il campionissimo del calcio, ex Milan e Barcellona, riceverà a Taormina il premio “Champions Charity Award”

Il tasso tecnico del calcio siciliano s’impenna improvvisamente. Il motivo? Ronaldinho è appena sbarcato sull’isola! L’ex calciatore brasiliano, ammirato per il suo stile di gioco spettacolare, fatto di sorrisi, dribbling e numeri anche solo difficili da pensare, sarà premiato quest’oggi, domenica 25 luglio, in quel di Taormina con il premio “Champions Charity Award“. Non solo campionissimo in campo, ma anche fuori, Ronaldinho verrà premiato per il suo grande impegno nel sociale. Dinho, ammirato in Italia con la maglia del Milan, sarà anche testimonial del vino Nero d’Avola, entrato a far parte del progetto “The Wine of Champions“. L’idea nasce da Fabio Cordella, titolare dell’omonima cantina vinicola in Salento, nonchè direttore sportivo di numerose squadre di calcio come i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, gli ungheresi dell’Honvéd, l’Africa Sport d’Abidjan (Costa d’Avorio), Treviso e Lanciano. Anche Cordella sarà premiato a Taormina per il suo impegno nella promozione dell’enologia nel mondo.

L’assessorato regionale all’Agricoltura guidato da Toni Scilla, ha deciso di sostenere il progetto che valorizza il Made in Sicily e, grazie alla presenza di Ronaldinho, dà lustro all’immagine della Sicilia. “Quello siciliano – afferma l’assessore Scilla – è un vino protagonista nel mondo. Avere a Taormina un testimonial come Ronaldinho ci permetterà di raggiungere nuovi mercati e, cosa altrettanto importante, di portare all’estero la Sicilia con la sua storia, la sua cultura e la sua identità“.