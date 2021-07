Roma, Raggi, ‘Ponte Farnese rappresenta la natura della città, crocevia che unisce’**

13 Luglio 2021 20:47

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Questo ponte ricorda la nostra natura, quindi io credo davvero che quest’opera possa rappresentare davvero la nostra identità, in un momento in cui c’è bisogno di ripartire costruendo anche sulla propria identità”. Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi, che oggi a Ponte Sisto a Roma ha presenziato all’inaugurazione di ‘Ponte Farnese’, il ponte di cartone di 18 metri realizzato dall’artista francese Olivier Grossetete ispirato al progetto originario di Michelangelo che collegherà simbolicamente per qualche giorno Palazzo Farnese e Villa Farnesina.

“Ricordiamo gli storici rapporti non solo tra Italia e Francia ma tra Roma e Parigi -spiega la Raggi- che sono città gemellate in esclusiva l’una con l’altra, e questo rappresenta il legame speciale che ci lega a questa città”. “Un ponte -aggiunge la prima cittadina- è il simbolo di legame, è qualcosa che ci consente di unire le sponde, unire persone, unire i popoli. Ecco Roma è un crocevia, e un ponte ricorda la nostra natura”.