Roghudi: cala il sipario sulla festa della Madonna delle Grazie

4 Luglio 2021 22:41

Roghudi: cala il sipario sulla festa di Maria SS. delle Grazie che ha visto la partecipazione della comunità roghudese ai vari momenti di festa

Cala il sipario sulla festa di Maria SS. delle Grazie a Roghudi, che ha visto la partecipazione della comunità roghudese ai vari momenti di festa che si sono caratterizzati solo dal punto di vista religioso. Durante il triduo di preparazione alla festa ci sono stati vari momenti di riflessione e di preghiera (con la recita del Rosario) . Il parroco don Giovanni Zampaglione durante il triduo ha richiamato “tutta la comunità a vivere ogni giorno (in famiglia, con il prossimo, con il vicino) nello spirito della comunione. E’ necessario in questo tempo fragile e difficile stare uniti, gareggiare nello stimarsi a vicenda, volersi bene e sostenersi a vicenda”. Durante il giorno di festa (2 luglio) don Giovanni Zampaglione nello spezzare la parola di Dio ha invitato “tutti i presenti ad affidarsi a Dio. A chi rivolgersi in questi momenti se non a Dio? Chi ci potrà salvare dalle varie tempeste della vita (il mare della storia è così agitato e ci sentiamo tanto vulnerabili) se non Gesù. Oggi consegniamo a Gesù tutte le nostre paure , i nostri momenti difficili, i nostri timori, i nostri momenti di disperazioni. Sara’ lui a spegnere tutte queste occasioni di difficoltà, a sostenere la nostra fede e ridonarci tanta speranza e coraggio nonostante questi tempi difficili e di pandemia . Nel concludere la sua riflessione il parroco si e’ rivolto a Maria ss. delle Grazie affinchè possa proteggere il cammino della comunità roghudese e rivolga uno sguardo di bontà a tutti e soprattutto doni pace e speranza al mondo intero”. Alla Santa Messa ha partecipato il sindaco di Roghudi Pier Paolo Zavettieri e l’amministrazione. Al termine è stato fatto volare in cielo un Rosario.