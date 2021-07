Olimpiadi di Tokyo 2021, Roger Federer rinuncia: problema al ginocchio per lo svizzero

13 Luglio 2021 18:36

Roger Federer rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2021: il tennista svizzero costretto a dare forfait a causa di un problema al ginocchio

Il tennis alle Olimpiadi arriverà senza alcune delle sue stelle più luminose. Tante le rinunce fra i big dei circuiti ATP e WTA che hanno comunicato il loro forfait da Tokyo 2021. Fra le più importanti ci sono sicuramente quelle di Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem, Jannik Sinner ai quali da pochi minuti si è aggiunto anche Roger Federer. Il campione svizzero non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un problema ad un ginocchio. Sconfitto ai quarti di finale di Wimbledon da Hurckacz, Federer non ha mai dato l’impressione di aver recuperato la miglior condizione fisica dopo le recenti operazioni alle ginocchia che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. La sua è senza dubbio una scelta conservativa in vista del prosieguo della sua carriera che, mese dopo mese, a 40 anni, sembra avviarsi verso la fine.