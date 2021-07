Roccella Jonica: tutto pronto per l’evento “Ygeia Salute in piazza”

28 Luglio 2021 11:05

Roccella Jonica: l’evento si terrà il 2, 3 e 4 agosto presso Largo Colonne Rita Levi Montalcini

Tutto pronto per l’evento “Ygeia Salute in piazza” in programma a Roccella Jonica il 2, 3 e 4 agosto presso Largo Colonne Rita Levi Montalcini. La tre giorni dedicata alla salute e cura della pelle è stata organizzata dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria insieme alla Dermatologia del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche inerenti al mondo della salute e della sanità. Incontri, visite dermatologiche gratuite con esperti del settore e spettacoli serali in piazza consentiranno di creare un percorso di avvicinamento tra la classe medica ed i pazienti. Saranno allestiti anche stand e coloro che aderiranno all’evento riceveranno campioni gratuiti del laboratorio dermatologico Rilastil. Gli incontri divulgativi scientifici sono realizzati grazie al contributo incondizionato di Abbvie.

Si parte lunedì 2 agosto alle ore 21,30 con il talk “Medicina e tecnologia, problemi e risorse Dr Google” al quale prenderanno parte il medico legale Pietro Tarzia, il direttore UOC di dermatologia del GOM Giovanna Malara, il presidente ADOI (associazione dermatologici ospedalieri italiani) Francesco Cusano; per l’incontro “Telemedicina” invece, il Commissario Straordinario GOM Iole Fantozzi e il professore Giuseppe Araniti (Telecomunicazioni Università Mediterranea). Parlerà di “Diritti e salute” il Procuratore aggiunto Gerardo Dominjianni insieme al giornalista Raffaele Mortelliti, moderatore dell’incontro. A seguire, in collaborazione con Tabularasa, il concerto dei Faber Qartet, band tra le più richieste in Italia, nata nel 2011, che catapulterà il pubblico in un viaggio emozionale tra le canzoni dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè.

Martedì 3 agosto si parlerà di “Psoriasi: quali soluzioni?” con il professore dell’Università di Catania Giuseppe Micali, la professoressa Gabriella Fabbrocini (Università di Napoli), il presidente Adoi dottor Francesco Cusano, la dottoressa Giovanna Malara, la dottoressa Maria Teresa Russo (associata di chimica degli alimenti) e la ex pallavolista e conduttrice Sky Sport Maurizia Cacciatori. Durante la serata sempre moderate dal giornalista Mortelliti, ci saranno incursioni con il segretario Federfarmacisti Simonetta Neri, già primario di dermatologia di Locri e Siderno, dottor Vincenzo Schirripa e il primario di UOC di Radiologia del Gom Nicola Arcadi. Chiuderà la serata il concerto dei “The Fletcher memorial trio” (Salvatore Familiare alla chitarra, Vittorio Romeo alla fisarmonica e Manuela Romeo voce) che creeranno un’atmosfera magica con i grandi classici dei Pink Floyd.

Mercoledì 4 agosto il talk affronterà il tema “Conosci la dermatite atopica?”con la professoressa Gabriella Fabbrocini, il professor Giuseppe Micali, il past presidente AAIITO dottor Antonino Musarra, la dottoressa Giovanna Malara, il professore di Botamica applicata Giovanni Spampinato e incursioni della dottoressa Simonetta Neri, il pediatra Antonino Gurnari, l’allergologo Domenico Bruzzese e il pediatra Antonino Caratozzolo. Il finale della serata è affidato all’intrattenitore Francesco Scimeni con l’atteso spettacolo “Magicomio”. Insomma, un programma ricco di eventi ma anche l’opportunità di avere consulenze dermatologiche gratuite con eventuale mappa dei nei con speciale apparecchiatura della 3D Medical.

Per prenotare subito la visita specialistica gratuita basta contattare il numero di telefono 3714346377.