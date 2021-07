Roccella Jonica, il 20 agosto il concerto di Mario Biondi

13 Luglio 2021 12:58

Roccella Summer Festival, il 20 agosto al Teatro al Castello il concerto di Mario Biondi

Mancano ormai poche settimane all’inizio del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto della Esse Emme Musica realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Tra i tanti eventi in programma, uno sarà riservato ai cultori della musica soul e jazz, ma anche a quel pubblico che non li ascolta normalmente ma, grazie all’artista in questione, vi si è accostato con entusiasmo: stiamo parlando di Mario Biondi che farà tappa al Teatro al Castello il prossimo 20 agosto con il suo tour Live 2021. La voce internazionale dell’artista era evidente fin dai primi anni della sua carriera. Appassionato di musica soul, nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC1. Recentissima la firma di un accordo live per Stati Uniti e Nord America con una delle più importanti agenzie di booking americane, che rappresenta importanti artisti del mondo jazz e soul. In tempi recenti, e prima della pandemia, l’artista italiano ha dedicato il 2019 alla scena internazionale, dove la sua musica è molto seguita e i suoi concerti spesso sono sold out. La voce calda, limpida e sicura, i suoi arrangiamenti e le tante esperienze avute fino ad oggi, incluse le colonne sonore di importanti film tra cui “Gli aristogatti”” con i brani Everybody wants to be a cat (Tutti quanti voglion fare il jazz) e Thomas O’ Malley (Romeo il gatto del Colosseo), l’hanno portato ad essere un artista completo, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale.

Nell’occasione del concerto a Roccella Jonica, Mario Biondi sarà omaggiato con un premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.