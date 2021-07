Roccella Jonica: dal 16 al 18 luglio la Festa dell’Ambiente

15 Luglio 2021 10:55

Ritorna puntuale a luglio a Roccella Jonica, comune “Bandiera Blu” da 19 anni consecutivi, l’appuntamento con la Festa dell’Ambiente, manifestazione promossa dall’Assessorato comunale alle Politiche ambientali, guidato da Fabrizio Chiefari, e dedicata all’ecologia, con una attenzione particolare allo sviluppo sostenibile del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse. “Tu, l’ambiente ed io” sarà il tema dell’edizione 2021 dell’evento che sarà messo a fuoco attraverso dibattiti, proiezioni di film e documentari e stand informativi ed espositivi programmati in tre serate, dal 16 al 18 luglio, nella cornice di Largo Colonne – Rita Levi Montalcini dove sarà allestito un apposito Villaggio Ambiente. La serata inaugurale, venerdì 16 luglio, ospiterà alle ore 21 un talk sul tema “Buone prassi per la tutela del mare” con gli interventi di Francesca Mirabelli Giordano e Antonella Sette, rispettivamente presidente e componente dell’ “Associazione Mare Pulito Bruno Giordano”, Michelangelo Iannone, direttore scientifico dell’Arpacal e Tommaso D’Arpino, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica. Seguirà alle 22.30 la proiezione del film “Captain Fantastic”. Sabato 17 il talk serale delle ore 21 avrà come argomento “L’ambiente ci parla”. I lavori, moderati dal giornalista Pino Gagliano, vedranno i contributi di Stefania Giglio, biologa marina dell’Arpacal, Maria Teresa Russo, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e di Liliana Cirillo, tecnico apistico Aprocal. La rassegna di CineAmbiente proporrà di seguito, alle ore 22.30, la visione del film “L’Ape Maia”. Domenica 18 l’incontro dibattito in programma alle ore 21 verterà sul tema principale della manifestazione, “Tu, l’ambiente ed io: comportamenti collettivi per la tutela dell’ambiente”. Alla discussione, moderata dal giornalista Pino Gagliano, daranno il proprio contributo: Gianluca Senatore, docente dell’Università La Sapienza di Roma; Roberto Trunfio, pediatra; Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa Ionica e consigliere metropolitano delegato alle Politiche di Tutela Ambientale; Pino Paolillo del WWF Italia. Alle ore 22 per il ciclo “CineAmbiente” sarà trasmesso il film documentario “Il sale della terra”. Durante la “tre giorni” della Festa, il Villaggio Ambiente ospiterà ogni sera, a partire dalle ore 19.30, stand espositivi di prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato a cura del Gal – Terre Locridee e di Coldiretti.