Reggina, esordio amaro per Rivas alle Olimpiadi: Honduras sconfitto dalla Romania

22 Luglio 2021 16:57

Esordio amaro per il calciatore della Reggina Rigoberto Rivas e per il suo Honduras all’Olimpiade di Tokyo

E’ iniziata oggi l’Olimpiade per Rigoberto Rivas. Il giocatore della Reggina – negli ultimi due anni in prestito in riva allo Stretto, ma da qualche settimana diventato totalmente amaranto, dopo l’acquisizione dall’Inter – manca dall’Italia ormai da un po’, impegnato con la sua Nazionale. Nella giornata odierna è avvenuto l’esordio a Tokyo, dall’altra parte del mondo rispetto al luogo in cui i compagni si stanno preparando per la nuova stagione. Debutto amaro: l’Honduras ha perso contro la Romania per via di un’autorete di Oliva a ridosso dell’intervallo. Rivas, che ha giocato come esterno destro nel 4-4-2 del tecnico, è rimasto in campo per 57 minuti. Da specificare ovviamente che il calciatore si aggregherà al gruppo di Aglietti una volta terminata l’avventura con la sua Nazionale.