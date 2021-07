Ritorna il concorso di Trash Art  ideato da Marevivo per ridare vita ai rifiuti dispersi nell’ambiente attraverso l’arte e la creatività

3 Luglio 2021 10:07

Marevivo Sicilia presenta la nuova edizione del concorso artistico Marine Litter Art 2021

Ritorna il concorso di Trash Art ideato da Marevivo come strumento innovativo per indurre una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle emergenze ambientali. L’evento si svolgerà nella settimana compresa tra il 5 e l’10 luglio 2021. Protagonisti sempre i rifiuti, che mani sapienti trasformeranno in opere d’arte dense di significato educativo, utili ad accrescere l’attenzione generale sui temi della tutela dell’ambiente.

Il laboratorio d’arte sempre lo stesso: l’Oasi Marevivo di Eraclea Minoa – Bovo Marina(AG), cuore pulsante dell’associazione, punto di arrivo di migliaia di studenti e giovani che vengono guidati verso il rispetto e una cittadinanza più attiva. Il luogo luogo dove è nata l’idea e dove ha preso vita il progetto quattro anni fa. Anche l’area dell’intervento ecologico che fornirà la materia prima agli artisti, rimane la stessa: la Foce del Fiume Platani, il corso d’acqua che sfocia in prossimità dell’Oasi e dove Marevivo l’anno scorso, grazie al contributo concesso dalla Fondazione CON IL SUD, che sostiene anche questa IV edizione del concorso Marine Litter Art, ha installato la barriera blocca plastica; lo stesso luogo dove è nato il Patto territoriale di Halykòs che vede da oltre due anni l’intera comunità del territorio del bacino del fiume impegnata nella riduzione dell’uso della plastica e in una più corretta gestione dei rifiuti.

I rifiuti trasformati in opere d’arte, saranno raccolti dagli stessi artisti protagonisti del concorso che saranno coinvolti in una raccolta ecologica organizzata sulla spiaggia della Foce del Fiume Platani; dal materiale recuperato nascerà l’idea creativa e sarà data una nuova vita ai rifiuti, sostenendo l’importanza del riutilizzo, del non abbandono dei rifiuti nell’ambiente ei pericoli dell’iperconsumismo.

Tra il bosco e il mare saranno installate le officine di lavoro degli artisti, a cielo aperto in una relazione intensa con la natura, in un luogo dove si sta combattendo per la tutela dei boschi e della spiaggia da anni minacciata da una forte erosione. L’arte utilizzata come veicolo d’informazione e presa di coscienza sulle grandi emergenze ambientali.

Quest’anno è prevista solo una sezione artistica alla quale concorrere, dedicata esclusivamente alle installazioni e alle sculture.

La direzione artistica è affidata ancora una volta a Giuseppe La Spada, l’artista milazzese che ha coordinato le precedenti tre edizioni di Marine Litter Art, al quale quest’anno si affiancherà con il ruolo di codirettore la professoressa Graziella Bellone organizzatrice e curatrice di mostre d’arte.

La giuria sarà composta, in qualità di presidente dalla dottoressa Valeria Li Vigni Sovrintendente del Mare della Regione Siciliana, dai maestri d’arte Michele Canzoneri e Rossella Leone e dal restauratore d’arte e presidente della Commissione Cultura del Comune di Palermo Francesco Bertolino.

“Siamo estremamente felici di essere riusciti ad organizzare la quarta edizione del concorso che quest’anno sarà promossa nell’ambito del progetto Halykòs e godrà del sostegno della Fondazione CON IL SUD – dichiara Fabio Galluzzo di Marevivo Sicilia – l’evento segna anche la ripresa delle nostre attività di sensibilizzazione per la difesa dell’ambiente, consentendoci di tornare in contatto con la gente e la natura. Quest’anno siamo riusciti ad ottener una nutrita partecipazione di concorrenti che ha risposto a un bando pubblicato il mese scorso e che una prestigiosa commissione ha selezionato, valutandone l’esperienza e la coerenza delle produzioni con i temi del concorso”.

Questa la lista dei 15 concorrenti senior dell’edizione 2021:

Veronique Pozzi Painè di Milano, Aurora Bresci-Livorno Giampietro Di Napoli-Palermo Nicola Spanò-Messina Veronica Rastelli-Palma Campania (NA) Sofia Fresia-Torino Tiziana Battaglia-Palermo Francesco Baglieri-Comiso (RG) Domenico Cocchiara-Bivona (AG) Elia Salerno-Palagonia (CT) Giovanna Bellanca-San Canzian D’Isonzo (GO) Niko Giordani-Mercato Saraceno (FC) Giovanni Gravagna-Palermo Giorgio Caldarella-Monreale (PA) Federica Perotti-Sarezzo (BS)

In questa edizione, alla tradizionale sessione di artisti senior si affiancherà una sessione speciale dedicata ai giovani, che s’inserisce nelle misure tese a sostenere le azioni di ripristino dei fondali marini e il recupero dei rifiuti, portata avanti in Sicilia dai consorzi dei pescatori dei CO.GE. PA. di Patti e Licata/Gela e ai quali è affidato il compito di fornire ai giovani artisti i rifiuti marini recuperati in mare che verranno trasformati in opere d’arte.

La lista dei giovani provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Agrigento e dal Liceo artistico Renato Guttuso di Milazzo è composta da otto partecipanti:

Valerio Vella Grotte (AG); Salvatore Navarra-San Biagio Platani (AG) Luisa Liotta-Grotte (AG) Federico Alemanni- Agrigento Cetty Messina-Merì (ME) Federica Beninati-Furnari (ME) Simone Crisafulli-Furnari (ME) Nunzia Aurora Spagnolo-Barcellona P.G. (ME)

Parteciperà all’evento, fuori concorso, il noto scultore Roberto Giordani. Il concorso prevede l’assegnazione di quattro premi in denaro da assegnare alle due categorie di partecipanti, adulti e giovani. L’installazione delle opere d’arte, la strutturazione della mostra delle opere della categoria “giovani” e la premiazione è fissata per venerdì 9 luglio, mentre la mostra finale di tutte le opere e la premiazione della categoria senior è prevista per sabato 10, pomeriggio.

I premi quest’anno assumono un significato particolarmente intenso per la categoria senior perché donati da un gruppo di amici e colleghi dello scomparso Antonio Aloisio, il bancario di 56 anni morto in una tragica immersione a Isola delle Femmine (PA) nel settembre del 2019. Insieme al concorso, da martedì 6 a venerdì 9 luglio, sono stati organizzati anche degli intrattenimenti serali a contenuto scientifico, musicale e letterario, che vedranno la presenza del ricercatore Danilo Scannella del CNR, di Martina Caruso, del dottore Mimmo Macaluso ispettore onorario dei Beni Culturali della Regione Siciliana, ambientalista e studioso del mare, del noto pianista Diego Spitaleri, della ballerina Renata Parisi e del giornalista e drammaturgo Roberto Alajmo.

Infine, giorno 7 nelle ore pomeridiane, a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia, A. Mirri sarà liberato un esemplare di tartaruga marina riabilitato dai veterinari del centro soccorso.