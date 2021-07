Olimpiadi di Tokyo, sconfitta pesante per l’Italia del volley: gli azzurri perdono contro la Polonia e Giannelli va ko 

26 Luglio 2021 09:55

Arriva la prima sconfitta per l’Italia del volley maschile a Tokyo: gli azzurri perdono nettamente contro la Polonia. Simone Giannelli si ferma per infortunio

Dopo il successo stentato all’esordio contro il Canada, l’Italia del volley maschile va incontro alla sua prima sconfitta alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri si arrendono in 3 set alla Polonia bicampione del mondo, sconfitti con il punteggio di 20-25 / 24-26 / 20-25. Fanno malissimo le schiacciate di Leon alla difesa azzurra che conosce bene il polacco, ma non riesce ad arginarlo. A preoccupare, più della sconfitta, è l’infortunio muscolare che ha escluso il palleggiatore Simone Giannelli dalla partita, sostituito da Sbertoli. Possibile che l’azzurro sia costretto a dare forfait anche per la sfida contro i padroni di casa del Giappone di mercoledì, match che l’Italia non può permettersi di fallire.