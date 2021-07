NBA Finals, i Phoenix Suns raddoppiano in Gara-2: Devin Booker stende i Bucks con 31 punti

9 Luglio 2021 11:04

I Phoenix Suns vincono anche Gara-2 delle NBA Finals: Devin Booker firma 31 punti contro i Bucks, non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo

Gioiscono gli oltre 16.000 della Phoenix Suns Arena per il successo in Gara-2 delle NBA Finals. I Suns bissano il successo ottenuto nella gara d’esordio battendo i Milwaukee Bucks 118-108 grazie ad un secondo quarto chiuso 30-16 che ha scavato il solco decisivo ai fini del risultato finale. Il grande protagonista di Gara-2 per la franchigia dell’Arizona è stato Devin Booker, autore di 31 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Sono 27 invece i punti di Miles Bridges, mentre Chris Paul si ferma a 23 punti e 8 assist. Non basta la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo da 42 punti e 12 rimbalzi. Brutte percentuali al tiro per Khris Middleton che si ferma a 11 punti con 1-6 da 3 punti.