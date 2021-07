A van Aert la penultima tappa del Tour de France: Pogacar si conferma campione, si cristallizza la classifica generale

17 Luglio 2021 18:02

Wout van Aert vince la penultima tappa del Tour de France: il ciclista belga si dimostra il migliore a cronometro. Vingegaard blinda la seconda posizione davanti a Carapaz, Pogacar attende solo la passerella finale per bissare il successo del 2020

Il Tour de France può dirsi ufficialmente concluso, quantomeno per quanto riguarda i discorsi relativi alla classifica generale. Mai in discussione la prima posizione di Tadej Pogacar, incontrastato dominatore della Grande Boucle: lo sloveno attende solo la passerella finale di domani per confermarsi campione e bissare il trionfo dell’edizione 2020. Ininfluente la sua prova nella cronometro Libourne-Saint-Emilion, penultima frazione del Tour de France: il giovane campione della UAE, vincitore della prima cronometro del Tour, gestisce il suo tempo classificandosi 8° a 57” dal vincitore di giornata Wout van Aert (35’53”). Secondo posto in classifica generale blindato da Vingegaard che chiude 3° la cronometro odierna (32”) e stacca definitivamente Richard Carapaz che si accontenta del terzo gradino del podio.

