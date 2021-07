Olimpiadi di Tokyo, tsunami Settebello sul Giappone: 16-8 ai padroni di casa, azzurri in testa al Girone-A!

31 Luglio 2021 12:47

L’Italia di pallanuoto si prende la vetta del Girone A: il Settebello supera 16-8 il Giappone padrone di casa e attende il big match contro l’Ungheria

Il Settebello continua a vincere. L’Italia della pallanuoto ottiene la terza vittoria in quattro gare alle Olimpiadi di Tokyo, salendo a quota 7 punti nel Girone A dei Giochi, posizionandosi al comando. Italia che supera senza grossi problemi il Giappone padrone di casa con un netto 16-8: azzurri che piazzano un netto 5-0 nel primo quarto di gara, pareggiano 3-3 il secondo, allungano 3-1 nel terzo e chiudono anche il quarto in vantaggio per 5-4. Un buon test per Di Fulvio e compagni che, da Campioni del Mondo in carica, partono come favoriti del torneo. Il 2 agosto big match contro l’Ungheria seconda in classifica con un punto in meno degli azzurri.